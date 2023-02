Primarie Pd: a Messina e provincia 34 seggi

25 Febbraio 2023 19:20

Sono oltre 200 i volontari a Messina e provincia presenti domani nei 34 gazebi previsti per le Primarie del Partito democratico, che eleggeranno il nuovo segretario nazionale dei dem: una sfida a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. “È una macchina organizzativa importante, quella che abbiamo organizzato in città e nella nostra provincia, in modo da dare a tutti, attraverso il voto popolare, la possibilità di scegliere chi guiderà il partito nei prossimi anni”, afferma il segretario provinciale del Pd Nino Bartolotta. Ci sono due proposte e visioni nel Pd, domani sapremo quale è stata preferita. Sono convinto – aggiunge il segretario provinciale – che, al di là del momento elettorale, la forza del Partito democratico e nell’unione e nella territorialità: quanto saremo coesi è il punto di partenza per ricostruire il partito anche nella nostra provincia, rinnovando una proposta politica propositiva vicino agli amministratori e ai messinesi”.

SPOSTAMENTO SEGGIO – Si segnala, infine, lo spostamento del seggio Messina 1, dal Centro commerciale di Tremestieri, alla sede patronato di via Consolare Valeria (accanto la parrocchia ‘Santa Domenica’, sempre a Tremestieri).