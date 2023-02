Previsioni Meteo, in Calabria e Sicilia esplode una primavera anticipata

17 Febbraio 2023 17:28

E’ tornato l’anticiclone dopo il maltempo provocato dal ciclone Helios che la scorsa settimana ha seppellito di neve i rilievi intorno allo Stretto. Le temperature sono già aumentate e il tempo è tornato stabile, con ampie schiarite e qualche nube residua. L’immagine odierna dallo Spazio mostra uno spettacolo di nuvolosità molto varia e tipicamente anticiclonica: i cirri alti e stratiformi in quota e le nubi basse formate per lo scorrimento del caldo sul freddo mar Tirreno ai bassi strati dell’atmosfera. Nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche miglioreranno ulteriormente: le schiarite diventeranno sempre più ampie e diffuse, la nuvolosità sempre più timida e isolata, ma soprattutto le temperature aumenteranno considerevolmente.

Il primo antipasto di primavera lo avremo nel weekend, ma poi la fase più calda sarà la prossima settimana quando esploderà un clima eccezionalmente caldo per il periodo con temperature diurne fino a +20°C in riva allo Stretto e anche oltre nelle zone joniche. Resta abbondante la neve sui rilievi calabresi e siciliani, come mostrano le immagini satellitari dei giorni scorsi, con più ampie schiarite, che evidenziano la presenza della neve al suolo tramite la tecnica della riflettanza: