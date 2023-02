Sanremo 2023, il presidente Mattarella alla serata inaugurale: è una storica prima volta

7 Febbraio 2023 12:52

Importante novità dalla conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2023. Il direttore artistico Amadeus sgancia la bomba a poche ore dall’inizio del Festival: in platea sarà presente anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana. È una prima volta storica per un capo di Stato italiano all’Ariston. Annunciata anche la presenza di Roberto Benigni.

“Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia sarà presente all’Ariston il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. – ha dichiarato Amadeus – Per noi è un onore averlo qui e questo dimostra la sua vicinanza al mondo della cultura e della musica. Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c’era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni“.