Alla Cittadella regionale la presentazione del progetto “Borghi in Piazza – Spirito d’Oriente in Occidente”

14 Febbraio 2023 23:00

Si terrà il prossimo giovedì 16 febbraio alle ore 11.00, nella Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli”, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Borghi in Piazza – Spirito d’Oriente in Occidente”, finanziato dal Ministero della Cultura a valere sull’Avviso pubblico “Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi – Linea B”. Il progetto, promosso dall’aggregazione dei Comuni di Riace (capofila), Stilo e Pazzano, verrà presentato in collaborazione con la Regione Calabria – Assessorato alla Cultura, alla presenza di un’ampia e articolata rete di Associazioni, Operatori culturali e dell’Imprenditoria, i quali a vario titolo avranno parte attiva nell’ambito del progetto. Alla conferenza stampa con la quale prenderanno il via le attività di progetto nei borghi storici ricadenti nell’area beneficiaria del finanziamento ministeriale, saranno presenti: il Vicepresidente della Giunta regionale dott.ssa Giuseppina Princi; i Sindaci dei Comuni di Riace (Comune capofila), Antonio Trifoli; di Pazzano, Francesco Valenti; di Stilo, Giorgio Antonio Tropeano. A partire dalla ricchezza storica, monumentale e culturale del territorio, le attività – che verranno più nel

dettaglio presentate nel corso della mattinata – vertono su diversi ambiti e vanno dalla valorizzazione e riqualificazione del turismo culturale, esperienziale e religioso, al potenziamento della linea internet; dalla valorizzazione ambientale e della biodiversità, all’incentivazione dell’ospitalità, della cultura dell’accoglienza e della destagionalizzazione turistica. Il progetto intende poi stimolare le imprese per innalzare il livello delle competenze tecniche e culturali dei giovani investendo sulla formazione; stimolare i giovani verso l’innovazione e la creatività per l’iniziativa di impresa; incentivare il turismo rurale e i prodotti enogastronomici.

Saranno altresì presenti i Sindaci dei Comuni di Caccuri, Castelsilano, Crucoli, Ferruzzano, Gerace, Monasterace, Roghudi, Roseto Capo Spulico, San Demetrio Corone, Santa Severina, Sellia, a loro volta assegnatari delle risorse del Bando Borghi (Linea A e Linea B), i quali porgeranno un breve indirizzo di saluto, illustrando sinteticamente le progettualità così messe in campo nei rispettivi territori. L’occasione vuole essere funzionale anche a un auspicabile dialogo sistematico della rete dei borghi assegnatari delle risorse ministeriali. La Regione Calabria, oltre all’ospitalità offerta per questo importante appuntamento legato allo sviluppo di località strategiche per il territorio calabrese, garantirà altresì un supporto tecnico tramite i Funzionari dei Dipartimenti preposti.