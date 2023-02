Reggio Calabria, il 24 febbraio la presentazione del libro “Cinema Zenit” di Andrea Bruno

21 Febbraio 2023 17:58

Venerdì 24 febbraio 2023 ore 19.00, presso la propria sede in Reggio Calabria, in Via A. Vespucci 10/g, il Circolo culturale “Guglielmo Calarco- Coop. Vittorio Veneto”, presenta “Cinema Zenit” di Andrea Bruno, Canicola edizioni (2022). Conversa con l’autore Simone De Maio.

Una sala cinematografica abbandonata, una città in fiamme, una notte perenne. Dentro scenari onirici e fuori dal tempo, un viaggio attraverso paesaggi monumentali e decadenti, non-luoghi dalle antiche glorie ormai perdute. Cinema Zenit raccoglie in un unico volume i tre episodi usciti per la collana in grande formato Sudaca, insieme ai racconti inediti Paesaggio con nemico e La monarchia dei bambini.

L’opera di Andrea Bruno esplora le potenzialità di una narrazione fortemente visiva e articolata, attraverso un bianco e nero inteso come precondizione espressiva e un racconto che rivisita in maniera contemporanea il genere dell’avventura di maestri del fumetto come Hugo Pratt, Alberto Breccia, Sergio Toppi.

L’autore sperimenta modalità narrative che restituiscono una esperienza unica di lettura e visione: il non detto, lo straniamento dei personaggi, le ambientazioni oniriche diventano costanti di una ricerca sul linguaggio, sul segno, sulla narrazione.

La spinta impressionista-espressionista restituisce figure, corpi, volti, che dal contrasto tra un nero profondo e un bianco puro, sembrano fuoriuscire dalla carta come una fatamorgana. L’effetto complessivo di alcune immagini, e delle sequenze di tavole, è di una lettura/visione potente, qualcosa di simile a quella dimensione fantasmatica che possono lasciare certe pellicole di Tarkovskij o Bela Tarr. “Viene la voglia di guardare a lungo le tavole di Cinema Zenit, come segmenti di storie ma anche come opere autonome e uniche.” (Andrea Bellini, Centre d’Art Contemporain Genève) “Bruno, raggranellando frammenti di immaginario letterario e di angosce ataviche, politiche, li miscela in un coerente sfondo fantastico“. (Fabio Donalisio, Blow up)

Andrea Bruno (Catania 1972), vincitore del Premio come Migliore Autore Unico a Lucca Comics and Games, e del premio come Migliore disegnatore al Comicon di Napoli, è uno degli autori italiani più conosciuti nel panorama internazionale. Tra i suoi libri: Brodo di niente (Canicola, 2007),Sabato tregua (Canicola, 2009) e Come le strisce che lasciano gli aerei (Coconino, 2012, su testi di Vasco Brondi). Ha esposto in personali a Lucerna, Stoccolma, San Pietroburgo, Buenos Aires. Tra le personali più recenti Cinema Zenit si è tenuta al Centro d’arte Moderna di Ginevra.