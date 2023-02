Reggio Calabria, consegnato il Premio Gualtiero Gusmano alla ricercatrice Angela Malara

7 Febbraio 2023 15:41

La ricercatrice Angela Malara dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Laboratorio MATEES (Laboratorio di Materiali per la Sostenibilità Ambientale ed Energetica), del Dipartimento DICEAM è stata premiata con il prestigioso premio intitolato alla memoria di Gualtiero Gusmano, che è un riconoscimento al miglior contributo poster presentato da giovani ricercatori o ricercatrici di età non superiore a 35 anni.

L’ evento si è svolto durante il convegno “30 years of INSTM: past, present and future of the Consortium” tenutosi a Bressanone dal 22 al 25 gennaio 2023. Il convegno è stato organizzato dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) con cui l’Ateneo reggino vanta una lunga collaborazione per le attività di ricerca sui materiali avanzati e relative tecnologie.

Il premio di ricerca universitario riconosce gli sforzi di tutto il Team coordinato dalla Prof.ssa Patrizia Frontera e dal Prof. Lucio Bonaccorsi nel campo della produzione di materiali innovativi per l’uso dell’idrogeno nell’attuale transizione energetica.

“Il risultato conseguito dall’ing. Angela Malara è un attestato dell’importanza del lavoro che giornalmente viene svolto nei laboratori della nostra Università – dichiara il prof. Bonaccorsi – che sono in grado di mantenere il passo con importanti istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali“.

“Il riconoscimento ad una ricercatrice donna – aggiunge la prof.ssa Frontera – è la dimostrazione che il ruolo delle donne nel settore STEM sta diventando sempre più importante anche alla Mediterranea, e questo ci rende particolarmente orgogliosi”.