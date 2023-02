Porto di Tremestieri, Siracusano e Ferrante incontrano Basile

22 Febbraio 2023 18:22

“Stamattina ho incontrato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante, insieme al sindaco di Messina, Federico Basile, al vicesindaco Salvo Mondello, e al direttore generale del Comune, Salvo Puccio, per parlare delle problematiche relative alla realizzazione del porto di Tremestieri”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

“Ringrazio il sottosegretario per la disponibilità e per l’attenzione che ha dimostrato in questo primo incontro interlocutorio, in cui sono state esposte le enormi difficoltà che finora hanno impedito il completamento del progetto. Il percorso è certamente complesso, ma ci impegneremo tutti affinché si trovi una soluzione per rendere operativa un’opera che ha valenza strategica per la città di Messina e per tutto il territorio circostante”, conclude.