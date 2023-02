Ponte sullo Stretto, Salvini: “non avrà rischi sismici anzi la struttura è cosi elastica che assorbe eventali scosse”

7 Febbraio 2023 13:28

“Abbiamo mandato uomini e mezzi nei luoghi del terremoto in Turchia e Siria, uomini che sono tra i più preparati e apprezzati perché esperienze di tragici terremoto purtroppo in Italia ne abbiamo avute. Sono già in partenza volontari e professionisti. Per quanto riguarda il nostro Paese, da ministro delle infrastrutture, c’è l’impegno ad accelerare la messa a norma che si sta portando avanti da qualche anno“. Così il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

“La struttura del Ponte sullo Stretto di Messina ingegneristicamente non avrebbe alcun rischio sismico. Anzi, una struttura così alta ed elastica assorbirebbe eventuali scosse. La questione vera – ha aggiunto – è trovare i quattrini per collegare in maniera stabile la Sicilia al resto d’Italia. E su questo ci stiamo lavorando”.