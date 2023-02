Polistena, tutto pronto per il torneo Sud Italia di Arti Marziali e Kickboxing

17 Febbraio 2023 10:56

Gli appassionati e non di sport puro, potranno assistere a gare ed esibizioni ad alti livelli di Arti Marziali e Kickboxing, domenica mattina, dalle ore 9:30, presso il palasport di Polistena. Infatti, l’ACSI Reggio Calabria, in collaborazione con la pluricampione Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, ha organizzato il torneo Sud Italia. Atleti, provenienti da varie località calabresi e di altre Regioni meridionali, si ritroveranno, dunque, presso il palazzetto dello sport polistenese, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco, dr. Michele Tripodi. E’ prevista la partecipazione di campioni nazionali e internazionali delle varie discipline in gara. L’ingresso al pubblico è libero. Quindi tutti possono assistere, alla manifestazione.