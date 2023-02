Polistena, il sindaco Tripodi: “attacchi trasversali per destabilizzare il comune” | INTERVISTE

13 Febbraio 2023 12:30

Ieri, presso la Sala Condello a Polistena, il gruppo “Rialzati Polistena” ha organizzato un’assemblea pubblica dal titolo “Parlano i cittadini. Difendiamo insieme la volontà popolare”. “Oggi una grande partecipazione di popolo ha confermato la fiducia nel suo Sindaco, nell’Amministrazione Comunale, nelle maggioranza Rialzati Polistena eletta poco più di un anno fa. A nulla serve la campagna di odio mossa da un’opposizione senza idee, senza contenuti, senza argomenti che mina solo a destabilizzare secondo un copione studiato a tavolino. Questa strategia collaudata sotto banco durante la campagna elettorale, è ora esplicita nella sua rudezza e nel qualunquismo tipico delle pericolose accozzaglie”, è quanto afferma il sindaco di Polistena, Michele Tripodi. “Negli interventi dei cittadini che hanno preso la parola questa mattina è emersa la spontaneità, è emerso il sentimento comune di respingere questa violenza gratuita è inutile. Ma soprattutto è venuta fuori, più forte che mai, la volontà di stringersi attorno alle uniche istituzioni legittime e rappresentative che il popolo di Polistena ha scelto di avere come guida. È stata smascherata documentalmente la falsità di chi attraverso la carta bollata, usa la menzogna sistematica “come premessa maggiore” per produrre a iosa denunce-farsa nel tentativo di indebolire e restringere il consenso conquistato con il buon governo dall’Amministrazione democraticamente insediata al suo posto di lavoro nell’interesse della comunità onesta di Polistena”, rimarca Tripodi.

“Basterebbe osservare la grande partecipazione di persone comuni di oggi per capire da quale parte stanno i cittadini, anche quelli senza tessera, senza se e senza ma. Evidentemente qualcuno però si rifiuta ancora di accettare le regole democratiche e di riconoscere questa splendida realtà che si chiama: politica vera, politica onesta, politica coerente, resa solo ed esclusivamente al servizio del popolo. La sola politica a poter esprimere oggi e poter rinnovare in futuro una classe dirigente degna di questo nome. E allora avanti tutta più forti di prima, è il popolo in persona che ce lo chiede. Oggi, domani. Non un passo indietro. Avanti Polistena”, conclude Tripodi.