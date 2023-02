Polistena, Pisano: “mantenere la protezione a Pino Masciari”

5 Febbraio 2023 15:01

“Nelle scorse settimane avevamo presentato come Gruppo Consiliare Polistena Futura una mozione per sostenere l’imprenditore calabrese Pino Masciari e per lanciare un appello affinché non gli venisse revocata la scorta. Purtroppo ed aggiungerei inspiegabilmente l’Amministrazione comunale di Polistena ha votato contro bocciando la mozione e non sostenendo la campagna a supporto dell’imprenditore calabrese che con le sue denunce ha colpito varie cosche di ‘ndrangheta ed anche colletti bianchi ad essi asserviti”. E’ quanto afferma Francesco Pisano, Capogruppo Consiliare “Polistena Futura”.

“Vista la mancata approvazione del Consiglio comunale, stamattina ho provveduto ad inviare un appello al Ministro affinché si mobiliti per mantenere la protezione a Pino Masciari e alla sua famiglia perché abbiamo bisogno che lo Stato manifesti la sua presenza nei confronti di chi ha avuto il coraggio di alzare la testa di fronte ai soprusi del sistema mafioso – ‘ndranghetistico. Proprio oggi, nel giorno del compleanno dell’imprenditore Pino Masciari, ribadiamo che la sua storia vada protetta per alimentare la speranza di tutti noi calabresi affinché l’eccezione della denuncia diventi la normalità. Un passaggio essenziale per assestare colpi mortali a quanti deturpano con le loro azioni la nostra società civile”, conclude la nota.