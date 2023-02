Polistena: corso gratuito d’italiano per i medici cubani

17 Febbraio 2023 15:25

“L’Amministrazione Comunale di Polistena organizza dal 1° marzo un corso accelerato di lingua italiana a titolo completamente gratuito riservato ai medici cubani giunti presso il presidio ospedaliero cittadino per far fronte alle carenze di personale medico ed infermieristico nella sanità calabrese”, è quanto comunica il sindaco di Polistena, Michele Tripodi. “L’inserimento di tali medici nel contesto dell’ospedale di Polistena si è rivelato da subito positivo dal punto di vista professionale. Ciò che rappresenta ancora un fattore problematico è l’approccio alla lingua italiana indispensabile per poter comunicare con pazienti e personale in modo chiaro e costante.

Proprio per tali motivi l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover mettere a disposizione dei medici cubani un corso gratuito di italiano che potrà completare la formazione già avviata e accrescere, in corsia e non solo, la padronanza della lingua in modo da rendere perfettamente integrata la delegazione cubana nell’ambiente lavorativo ed offrire così maggiori risposte nelle relazioni con i cittadini con bisogno di assistenza e di cure”, rimarca Tripodi.

“Il corso di italiano si svolgerà presso la Sala del Consiglio Comunale di Polistena due giorni a settimana nelle ore pomeridiane, l’Amministrazione Comunale si avvarrà delle competenze di due bravissime giovani volontarie Martina Albanese e Asia Casedonte, in possesso delle qualità, dei titoli e delle competenze linguistiche necessarie ad offrire ai medici cubani conoscenze almeno di livello base.

Tale iniziativa si inserisce nella serie di attività che l’Amministrazione Comunale ha dal primo momento avviato per rendere più agevole la permanenza e l’integrazione sul territorio dei medici cubani ispirata ai più profondi sentimenti di amicizia, di accoglienza, di solidarietà tra i popoli che hanno sempre caratterizzato la storia politica, civile e sociale di Polistena”, conclude Tripodi.