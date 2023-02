Policlinico di Messina, il Nursind: “vergognosa giostra del personale”

6 Febbraio 2023 10:25

Infermieri spostati da un reparto all’altro per tamponare l’emergenza del personale al policlinico di Messina. E’ la denuncia del sindacato Nursind che segnala come “persino il nido, dove vengono accolti e curati gran parte dei neonati di Messina e provincia, sia stato saccheggiato di personale”. Il sindacato guidato da Ivan Alonge ha scritto al sindaco e all’assessore regionale alla Salute per chiedere interventi urgenti a garanzia del personale e soprattutto dei pazienti. Inoltre il Nursind attacca: “è già passato quasi un mese da quando abbiamo inviato lo stato di agitazione ma ancora nessuna convocazione da parte del Prefetto o dall’assessorato” .

“La disastrosa carenza di personale al policlinico – scrive Alonge – continua a essere compensata con ordini di servizio e spostamenti di reparto con personale ultracinquantenne non formato mandato in Rianimazione”. Massimo Latella referente aziendale, spiega che “anti reparti nuovi sono stati aperti senza assumere personale e senza stabilizzare quello già presente in organico a tempo determinato. Nel recente incontro con i vertici aziendali, per darne riscontro al Prefetto, abbiamo avuto sempre le stesse risposte, solo qualche speranza ma mai alcuna certezza. Nel frattempo il personale viene spostato da un reparto all’altro senza nessuna considerazione”. Il Nursind preannuncia quindi “un imminente sciopero se non ci saranno proposte costruttive dall’amministrazione, dalla Prefettura e dall’assessorato alla Salute. Al contempo – conclude Alonge – chiediamo la partecipazione attiva anche di tutta la cittadinanza perché il Policlinico è un patrimonio di tutti e deve essere salvaguardato insieme all’assistenza ai pazienti, che interessa tutti noi”.