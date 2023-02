“Sotto il cono, sopra il cuore”: il gelato di Cesare ispira la dolce poesia di un reggino

19 Febbraio 2023 14:31

“Non c’è amore più sincero di quello per il cibo”. Lo diceva lo scrittore irlandese George Bernard Shaw. Difficile dargli torto. L’amore è, da sempre, fonte di ispirazione per l’uomo, la scintilla che accende l’incendio dell’ispirazione. E c’è chi a Reggio Calabria ha deciso di farsi ispirare da un buon gelato per comporre una dolce poesia.

Il poeta reggino Francesco Tassone ha scelto, infatti, di tradurre in rima il suo amore per il gelato della Gelateria Cesare. Davide Destefano e il suo staff hanno “sorrisi con la panna” e chiedono a ogni cliente come “vuoi la felicità”? Poi mettono “sotto il cono, sopra il cuore”, la semplice e squisita ricetta dell’amore.

Di seguito il testo della poesia.

“Inossidabili

entusiasti

hanno sorrisi con la panna

e brioches colme di prelibatezze

Tra il museo

e la via Marina

dentro un verde tempio

di arte fina

Stanno lì a chiederti

come la vuoi la felicità

e te la manifatturano

ttàttà

mentre creano

la condizione

per la tua voglia

di evasione

Pronti alla comanda

artisti di splendore

alchimizzano il sapore

sotto il cono sopra il cuore

gesti sapienti

perfetti

coni panciuti

mai troppo stretti

Qualunque tuo desiderata

ogni voglia vien placata

Fiordilatte e cioccolato

pistacchio con bronzato

Nel chioschetto

centenario

ciascuno

colma il suo divario

Siamo carne e debolezza

eppure abbiamo la certezza

che ogni giorno qui si manteca

la genetica della dolcezza“.