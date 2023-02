Da Reggio Calabria a Fontainebleau: il pizzaiolo reggino Demetrio Lavilla è campione di Francia

9 Febbraio 2023 15:54

I reggini che emergono, che ce l’hanno fatta e che ora, dopo tanti sacrifici, hanno ottenuto i giusti e meritati riconoscimenti. E non si parla solo di Italia, ma di imprese anche oltre il confine nazionale. Come quella di Demetrio Lavilla, pizzaiolo di Reggio Calabria che ha fatto fortuna in Francia. Il ragazzo reggino, infatti, due giorni fa ha ottenuto il titolo di campione di Francia, partecipando al campionato francese di Pizza Classica. “Champion de l’ile de France et qualifié pour la finale. Ovviamente la mia pizza si chiamava Giulia”, ha scritto Demetrio postando una foto sorridente sui social insieme alla piccola e bellissima figlia.