Pisa, il ds Chiellini: “Genoa e Reggina penso possano essere penalizzate”

13 Febbraio 2023 18:29

“Ci sono almeno 12 o 13 squadre che ambiscono ad arrivare nelle prime posizioni, a lottare per la Serie A, e noi siamo tra queste. Di queste 12-13, 8 saranno felici, perché due andranno andranno direttamente in A, e in questo momento per come sta andando penso che il Frosinone abbia grandissime possibilità, e poi ci sono tante squadre in lotta per la seconda posizione. Vedremo anche un discorso di penalizzazioni del Genoa e della Reggina, che penso possano essere penalizzate con qualche punto in classifica. E così ad aprile potremo essere in grado di capire dove potrà essere il Pisa”. Ad affermarlo è il ds del Pisa Claudio Chiellini, nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivati.

La squadra toscana, proprio due giorni fa, ha sbancato il Granillo vincendo per 0-2. Nonostante le difficoltà iniziali, i nerazzurri sono tornati in corsa per l’obiettivo principale di questa estate, la Serie A. E ora se la giocheranno. In campo, ma anche – a detta del ds – strizzando un occhio alle situazioni di Genoa e Reggina. In merito agli amaranto, il fratello dell’ex difensore juventino è sembrato troppo sicuro di un esito che non è così scontato come sembra far intendere. Ma è il gioco delle parti e rientra anche nelle cosiddette “pressioni esterne” che le dirette concorrenti reciteranno in questa vicenda. Sicuramente, al momento, la Reggina è concentrata molto sul campo e sul riscatto dopo settimane difficili.