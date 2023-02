15 Febbraio 2023 13:17

La Piparella di Villa San Giovanni fa tappa in Abruzzo grazie al Tecnologo Alimentare Antonio Paolillo. Uno dei prodotti dolciari più famosi e identitaria della Città dello Stretto sta riscuotendo un grande successo tra i palati abruzzesi. Prodotto a Villa San Giovanni sin dai primi del ‘900 si distingue per il suo caratteristico taglio ostinato dal panetto di base dopo l’impasto. Forte della qualità delle mandorle impiegate e per il suo gusto speziato e dolce al miele la “piparella di Villa San Giovanni” rientra a pieno titolo quale prodotto artigianale identitaria.