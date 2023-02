PD Catanzaro, il 12 febbraio il voto e la discussione sulle mozioni congressuali

8 Febbraio 2023 17:18

La segreteria cittadina del Partito Democratico di Catanzaro ha convocato per domenica 12 febbraio la riunione degli iscritti per la discussione e il voto sulle piattaforme politico-programmatiche e sulle candidature a Segretario nazionale. La riunione – unica per la città di Catanzaro – si terrà dalle ore 15.00 alle ore 20.00, presso la sala convegni dell’Hotel Palace, sito nel quartiere Lido in Via Lungomare Stefano Pugliese n. 221.

Parteciperanno con diritto di parola e di voto all’assemblea tutti gli iscritti al PD ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento, ovvero:

gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione per l’anno 2022 entro la data di celebrazione dei congressi locali, nonché gli iscritti ex novo nel 2022 per i quali le procedure di iscrizione siano state completate entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00;

gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente, i quali dovranno dimostrare l’avvenuto versamento della quota di iscrizione al proprio partito o movimento politico per il 2022, nonché dell’avvenuta iscrizione, entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00, al nuovo Partito Democratico, anche attraverso la sottoscrizione di un impegno formale all’iscrizione all’avvio della campagna di tesseramento 2023.

In apertura dei lavori saranno illustrate a cura dei rappresentanti dei candidati le linee politico-programmatiche, secondo l’ordine di sorteggio effettuato dalla Commissione nazionale (art. 3, comma 4): 1. Gianni Cuperlo – 2. Stefano Bonaccini – 3. Paola De Micheli – 4. Elly Schlein. A seguire il via alle operazioni di voto riservate agli iscritti con le urne che saranno aperte fino alle ore 20.