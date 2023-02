Già madre di 7 figli, partorisce 5 gemelli: il racconto di una storia incredibile

15 Febbraio 2023 12:19

Un fatto più unico che raro, sicuramente fuori dall’ordinario, ma comunque bello. Perché quando si dà al mondo una nuova vita è sempre una bella notizia. In questo caso, non una, ma bensì 5 nuove vite, 5 gemelli. La mamma? Aveva già 7 figli. La storia incredibile arriva da Cracovia, in Polonia, dove una donna ha dato alla luce 5 gemelli in un ospedale della città polacca. La donna, Dominika Clarke, era già madre di 7 figli, con età compresa tra 10 mesi e 12 anni.

I bambini, tre femmine e due maschi, si chiamano Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose e Henry James. La signora Clarke ha definito la sua gravidanza un “miracolo” perché secondo l’ospedale la possibilità di concepire cinque gemelli è di 1 su 52 milioni.

Foto di repertorio