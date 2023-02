Il parrucchiere reggino Giuseppe Madafferi 1° in Calabria. E rappresenterà la sua terra in tutta Italia

8 Febbraio 2023 11:53

Giuseppe Madafferi stupisce ancora. Il giovane parrucchiere reggino, di Messignadi, frazione di Oppido Mamertina, continua a fare incetta di premi e riconoscimenti. Giuseppe, infatti, ha partecipato alla gara Nazionale, Provinciale e Regionale con 347 partecipanti svoltasi a Palmi, posizionandosi al 1° posto Regionale e Provinciale e all’11° Nazionale, nella categoria maschile “razor fade”. Ma non è tutto. Grazie a questi successi, il giovane parrucchiere rappresenterà la Calabria a livello Nazionale. Giuseppe è stato infatti eletto Presidente Nazionale della Calabria per quanto riguarda le gare maschili e per questo sarà il rappresentante della Regione a partire dalle gare di Venezia il 16 aprile.