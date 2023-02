Parco dei Nebrodi: riunito il Comitato Esecutivo

10 Febbraio 2023 14:10

Riunione per il Comitato Esecutivo del Parco dei Nebrodi presso la sede di S.Agata Militello, finalizzata all’approvazione di una serie di attività di educazione ambientale, tra cui una convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “A.Manzoni” di Mistretta per un percorso di orientamento e l’approvazione del seminario “A Scuola di Natura” di prossima organizzazione presso l’istituto “G.A.Cesareo “ di S.Agata Militello. In cantiere anche l’organizzazione del premio Sauli edizione 2023, dedicato al padre dell’ingegneria naturalistica italiana. Il Comitato Esecutivo dell’Ente, presieduto dal Commissario straordinario Giovanni Cavallaro, ha inoltre concluso l’iter per la concessione in comodato d’uso del battipista e dell’attrezzatura sciistica, per il Comune di Cesarò nonchè del quad e dell’attrezzatura da neve per il Comune di Floresta.

Gestione caratterizzata dalla continuità amministrativa per il Commissario Giovanni Cavallaro che con la concessione dei mezzi e delle attrezzature sciistiche abbina le esigenze di Protezione Civile a quelle di fruizione del Parco nel periodo invernale e si pone sempre al fianco dei Comuni che manifestino l’esigenza di essere supportati.