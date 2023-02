Paola Egonu e il razzismo a Sanremo, Cruciani esplode: “ma che cazzo vuole?!”

9 Febbraio 2023 17:17

“L’Italia è un Paese razzista, ma sta migliorando“, schiaccia forte Paola Egonu nella conferenza stampa che precede la terza serata di Sanremo 2023. La pallavolista azzurra ha fatto molto discutere per alcune dichiarazioni riguardanti il timore di mettere alla luce un figlio “dalla pelle nera” per la paura che possa subire quello che ha subito lei crescendo.

Sulla scia di quanto dichiarato, la giocatrice italo-nigeriana poterà sul palco dell’Ariston un monologo avente come tematica proprio il razzismo. Sulla questione, nella giornata di ieri, era intervenuto Matteo Salvini augurandosi che la Egonu non etichettasse l’Italia come “razzista”.

Ben più duro invece il commento di Giuseppe Cruciani. “C’è una signora che si chiama Paola Egonu che gioca in Turchia, non proprio un modello per i diritti umani, che sostiene di aver paura di mettere un mondo un figlio nero a causa del razzismo in Italia“, ha dichiarato Cruciani a proposito della Egonu, attuale giocatrice del VakıfBank Spor Kulübü di Istanbul. “Descrive l’Italia come l’Alabama. Racconta che alla madre servono freddo il caffè al bar. Di contro, viene strapagata, omaggiata da chiunque – continua Cruciani – Ma che cazzo vuole? Qual è il paese che le ha consentito, per meriti naturalmente, ma qualcosa ci ha messo anche questo Paese, di essere omaggiata e diventare una campionessa? Dove è l’Alabama? A Sanremo?“.