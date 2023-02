Paola De Micheli a Reggio Calabria: “Ponte, Alta Velocità e 41 bis, ecco cosa penso” | INTERVISTA

3 Febbraio 2023 14:10

Paola De Micheli, candidata alla Segreteria nazionale del Partito Democratico, ha incontrato i simpatizzanti a Reggio Calabria, presso la Federazione Pd. Al centro dell’incontro la presentazione del documento congressuale a sostegno della sua candidatura, dal titolo “Concretamente. Prima le persone” e temi di attualità. L’ex Ministro ha affrontato la questione interna ai Dem: “urge una nuova democrazia nel Partito democratico che consenta ad iscritti ed elettori di tornare ad avere un ruolo centrale nei processi decisionali”. La mozione di De Micheli propone la riduzione dell’orario di lavoro, l’introduzione di un reddito universale al posto del reddito di cittadinanza. Inoltre, viene data molta attenzione al tema della transizione ecologica.

“Cosa ho fatto per la Calabria? Quando ero ministro delle infrastrutture e dei trasporti ci siamo dedicati con una certa concretezza ai Porti, all’Alta Velocità, al Ponte sullo Stretto, alla statale 106. Inoltre, abbiamo stanziato risorse per le strade provinciali”, rimarca De Micheli. “Sono contraria all’Autonomia differenziata ed alla bozza Calderoli. Questa riforma crea diseguaglianze e cittadini di Serie A, B, C. Il 41 bis? Sono per il mantenimento, ha dato importanti risultati. Su Cospito devono decidere i magistrati ed il Dap”, conclude De Micheli. All’iniziativa erano presenti il segretario regionale e parlamentare, Nicola Irto ed il segretario provinciale dei Dem Morabito.