Pallacanestro Viola, Simone Farina colpisce ancora: la maglia 00 finisce su “Commenti Memorabili”

2 Febbraio 2023 17:34

Fra difficoltà sul parquet, una situazione di classifica difficile e un futuro dirigenziale ancora da definire, la Pallacanestro Viola trova il modo di sorridere almeno sui social. Il protagonista è ancora una volta lui, Simone Farina, con la sua maglia 00 che salta all’occhio sui parquet di tutta la Serie B. Il gioco di parole “Farina doppio zero” era già diventato virale su “Chiamarsi Minors“, ma questa a dedicare un post al lungo neroarancio è stata addirittura “Commenti Memorabili“, pagina Facebook che vanta oltre 4 milioni di follower!

Questa volta, a completare il simpatico gioco di parole, c’è anche lo sponsor “Lievito” che ha scatenato la fantasia nei commenti sotto al post: “la mattina era alto 1 metro e 40”, “meglio averlo come Amido che come nemico”, “a guardarlo in tribuna c’è sicuramente il lievito madre”. Anche la Pallacanestro Viola si è concessa un ‘commento memorabile’ scrivendo: “è tutta Farina del nostro sacco”.

Il simpatico accostamento è stato ripreso anche da “La Giornata Tipo” con un post nel quale si legge: “alla Viola Reggio Calabria, in Serie B, gioca Farina, col numero 00, e lo sponsor è “Lievito”. Apoteosi“.