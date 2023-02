Pallacanestro Viola, si muove il mercato: ufficiale l’arrivo di Amedeo Tiberti

21 Febbraio 2023 20:24

Per la seconda metà di stagione, coach Bolignano avrà un nuovo tassello nel proprio scacchiere tattico. La Pallacanestro Viola annuncia l’acquisto di Amedeo Tiberti, giovane ala classe 2000 visto la scorsa stagione con la maglia di Langhe e Roero con l’ex Viola Prunotto. Un giovane che andrà a dar manforte al reparto lunghi impoverito ulteriormente dall’addio dell’ex capitano Andrea Renzi. Di seguito la nota ufficiale della società.

“Viola, ufficiale l’acquisto di Amedeo Tiberti! La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Amedeo Tiberti. Ala torinese classe 2000 di 196 cm per 94kg, Amedeo arriva dal settore PMS e Campus Piemonte con cui si mette in mostra alle Finali Nazionali, di cui è il miglior realizzatore nel 2019. Durante l’esperienza a Moncalieri si affaccia anche in C Gold con la maglia del CUS (2017-18) e per sei mesi vola negli Stati Uniti al Don Bosco Institute (2018-19).

Poi, nella stagione 2019-20 debutta in Serie B con la maglia di Faenza, ma terminerà l’annata a Montecatini, sempre in serie B, in cerca di maggiore spazio. Nell’estate 2020 firma con l’Abet Basket Bra, per poi disputare l’ultimo segmento di stagione con la canotta della Corona Piadena in Serie B da marzo 2021. La scorsa stagione ha ben impressionato assieme all’ex Pallacanestro Viola Marco Prunotto con la canotta di Langhe e Roero, conquistando il settimo posto playoff, viaggiando con una media di 5.2 punti ad ogni allacciata di scarpe. In questa stagione, Amedeo era aggregato al gruppo degli allenamenti con i Legnano Knights.

Ala versatile dell’importante struttura fisica, Amedeo si appresta ad essere una pedina molto duttile per lo scacchiere di Coach Bolignano, in grado di ricoprire più ruoli. Amedeo Tiberti: “Sono molto contento di venire a Reggio Calabria, per me sarà una grande sfida riuscire a raggiungere gli obbiettivi che questa squadra e società meritano, non vedo l’ora di iniziare. Benvenuto, Amedeo!“.