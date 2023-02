PalaCalafiore bollente, Viola ancora di più: Brianza Basket si arrende 85-72

26 Febbraio 2023 19:50

Tre gare decisive, nello spazio di una settimana, tutte e tre fra le mura amiche del PalaCalafiore. Tre partire per capire quale sarà il destino della Pallacanestro Viola. La prima questa sera, ospite del Palazzetto di Pentimele Lissone Interni Brianza Casa Basket. Fra le file della Viola out Vincenzo Provenzani (rescissione), dentro Amedeo Tiberti. In panchina squalificato Bolignano, c’è coach Motta. Ogni punto conta per una salvezza complicata.

Ma se si gioca sempre come questa sera non di certo impossibile. La prova più bella della stagione per la Pallacanestro Viola che, a corto di rotazioni e con l’assistant coach in panchina, firma l’impresa. Due punti importantissimi per i neroarancio in chiave Playout, una vittoria che mancava dall’8 gennaio. Reggini al limite della perfezione su entrambi i lati del campo. Best scorer Marchini con 24 punti. Spizzichini in doppia doppia con 21 punti e 15 rimbalzi. Sono 15 i punti di Davis, 10 quelli di Farina. Per gli ospiti 19 punti dell’ottimo Poser.

Pallacanestro Viola-Lissone Interni Brianza Casa Basket LIVE

Fine partita! – La Pallacanestro Viola torna a vincere, il successo mancava dall’8 gennaio!

4°Q – Due per Jovanociv. 85-72

4°Q – Prende un colpo al volto Marchini, Brianza segna con Adamu. 85-70

4°Q – Marchini in lunetta: 1/2. 85-68

4°Q – Marchini in lunetta: 2/2. 84-68

4°Q – Tommaso accorica. 82-68

4°Q – Due per Davis. 82-66

4°Q – Cosa abbiamo appena visto: pressing folle del Brianza Basket, Marchini lancia in avanti per Spizzichini che dà una manata alla palla e serve Farina per due punti in contropiede. Funziona anche così. 80-66

4°Q – Tommaso realizza su palla persa, Balic lamenta un fallo. 78-66

4°Q – Todeschini in lunetta: 1/2. 78-64

4°Q – Todeschini con una mano, in sospensione. 78-63

4°Q – Davis in lunetta: 2/2. 78-61

4°Q – Balic con un floater morbidissimo. 76-61

4°Q – Sottomano di Fabiani. 74-61

4°Q – Fabiani fa 2/2 dalla lunetta. 74-59

4°Q – Spizzichini dalla media, devastante oggi. 74-57

4°Q – Poser ruba palla e ne mette 2 in contropiede. 72-57

4°Q – Tommaso realizza. 72-55

4°Q – Balic con la moto da corsa, due punti in penetrazione. 72-53

4°Q – Gran movimento spalle a canestro di Fabiani che ne mette 2. 70-53

4°Q – Spizzichini realizza! 70-51

4°Q – Gran contropiede, realizza Bischetti! 68-51

Fine 3°Q! – Ottimo terzo quarto della Viola che tiene gli avversari sotto di 15 punti. Sono 21 i punti di Marchini, 17 per Spizzichini. Ultimi 10 minuti tutti da vivere.

3°Q – Tripla di Poser! 66-51

3°Q – Adamu in tap-in. 66-48

3°Q – Davis ruba palla, parte in contropiede e subisce fallo: 2/2 dalla lunetta. 66-46

3°Q – Tripla di Davis! 64-46

3°Q – Palla persa dai neroarancio, Jovanovic inchioda una schiacciata. 61-46

3°Q – Poser, altri 2. 61-44

3°Q – Tripla con fallo per Simone Farina! Esultanza rabbiosa con tutto il pubblico, il PalaCalafiore è una bolgia! Libero aggiuntivo dentro. 61-42

3°Q – Marchini, fantastico, fenomenale: peccato siano solo 2. 57-42

3°Q – Ancora Poser, tripla. 55-42

3°Q – Davis in lunetta: 2/2. 55-39

3°Q – Ancora Poser. 53-39

3°Q – Spizzichini in lunetta: 2/2. 53-37

3°Q – Realizza Poser, sono i primi punti del quarto dopo quasi 3 minuti. 51-37

Fine 1°Tempo! – Il miglior primo tempo della stagione neroarancio. Sembra funzionare tutto alla grande. Buona fase difensiva, davanti si sbaglia poco o nulla.

2°Q – Spizzichini si mangia secondi, difesa avversaria e mette 2 punti d’oro sul finale di tempo. 51-35

2°Q – Adamu in contropiede su palla persa dei neroarancio. 49-35

2°Q – Bertini risponde. 49-33

2°Q – Davis in lunetta: 2/2. 49-31

2°Q – Due con fallo per Bertini, libero extra dentro. 47-31

2°Q – Niente paura, risponde Marchini da 3. 47-28

2°Q – Quasi palla persa per Brianza Basket, Poser però riceve e realizza da 3. 44-28

2°Q – Ancora Marchini, ma questa volta è un assist: ‘Spizzo’ realizza! 44-25

2°Q – Tripla di Marchini in risposta! 42-25

2°Q – Tripla di Tommaso. 39-25

2°Q – Replay, ancora Jovanovic, ancora 1/2 dalla lunetta. 39-22

2°Q – Jovanovic in lunetta: 1/2. 39-21

2°Q – Ancora Bischetti! 39-20

2°Q – Marchini sfilaccia la difesa avversaria, Bischetti realizza. 37-20

2°Q – Fabiani in lunetta: 2/2. 35-20

2°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 35-18

2°Q – Due per Tommaso. 34-18

2°Q – Risponde Poser con due punti. 34-16

2°Q – Fantastico Balic! Penetra, attira la difesa, scarica al volo per Marchini che in catch and shoot realizza da 3. 34-14

Fine 1°Q! – Meglio di così non si poteva iniziare. Buona difesa e un attacco in stato di grazia, la tripla finale di Balic è segno che, forse, anche un pizzico di fortuna oggi è dalla parte dei neroarancio. Ma è ancora lunga

1°Q – Balicccccccccccccc! Buzzer beater dal limite dell’area… canestro!!! 31-14

1°Q – Realizza Dave Marchini. 28-14

1°Q – Due con fallo per Adamu che completa il gioco da 3 punti. 26-14

1°Q – Spizzichini realizza con fallo, grande chiamata arbitrale qui (tocco della retina): libero extra fuori. 26-11

1°Q – Fallo su tripla di Galassi, 3 liberi a disposizione: 2/3. 24-11

1°Q – Balic in lunetta: 1/2. 24-9

1°Q – Realizza Marchini! 23-9

1°Q – Ci ha preso gusto Spizzichini, questa volta da 3! 21-9

1°Q – Gran taglio di Bischetti servito da Marchini, 2 punti al vetro. 18-9

1°Q – Tripla con fallo subito da Marchini! Libero aggiuntivo trasformato. 16-9

1°Q – Galassi, 2 punti. 12-9

1°Q – Spizzichini pesta la linea, peccato, era quasi una tripla. 12-7

1°Q – Ancora Bertini. 10-7

1°Q – Farina risponde da 2. 10-5

1°Q – Bertini da 3. 8-5

1°Q – Spizzichini! Timeout ospite. 8-2

1°Q – Farina, altri 2! 6-2

1°Q – Sbaglia Davis, ma va a rimbalzo e rimedia. 4-2

1°Q – Risponde Bertini 2-2

1°Q – Si parte! Primi 2 per Marchini 2-0

17:45 – Tutto pronto per la sfida fra la Pallacanestro Viola e Lissone Interni Brianza Casa Basket. Reggini chiamati a un trittico di gare casalinghe che, nello spazio di una settimana, diranno tanto del futuro neroarancio. Out Provenzani, in Tiberti. In panchina siede coach Motta, squalificato Bolignano.