Palermo: sparita una delle 4 epigrafi del monumento obelisco

21 Febbraio 2023 13:05

E’ sparita una delle quattro epigrafi in marmo poste sull’obelisco nella villa di piazza Indipendenza. Il monumento più volte imbrattato e danneggiato recentemente era stato restaurato con un progetto della soprintendenza della Regione Siciliana. La lastra di marmo è stata staccata. Sono in corso le indagini per cercare di risalire al probabile furto.

L’obelisco ricorda l’anniversario della rivolta della Gancia contro i Borboni, avvenuta il 4 aprile 1860. L’obelisco, in calcarenite, è stato realizzato su progetto dell’architetto Gianbattista Filippo Basile, eretto nel 1866, ed è stato eretto il 4 Aprile 1866, nel sesto anniversario della rivolta della Gancia, contro i Borboni al grido di “Viva l’Italia e Vittorio Emanuele II”.

Sui quattro lati del piedistallo, su cui poggia l’obelisco, erano state poste quattro epigrafi che così recitano: “Non abbia l’Italia altri martiri, se non Caduti nelle patrie battaglie”; “Ai generosi la prigionia fu reggia, il patibolo un trono”; “Palermo, nel 4 aprile 1866, ai martiri dell’indipendenza italiana”; “Ai troni infranti, alle spezzate catene, sopravviva il ricordo dei martiri”. Quest’ultima sarebbe sparita.