Palermo-Reggina, vola la prevendita al Barbera: i numeri a un giorno e mezzo dal match

3 Febbraio 2023 22:21

Vola la prevendita al Barbera in occasione di Palermo-Reggina di domenica pomeriggio (ore 16.15). I rosanero, che non perdono da diverse settimane, che hanno trovato la quadra dopo un avvio un po’ più faticoso e che si sono rinforzati sul mercato, attendono la terza in classifica con l’obiettivo di vendicare il pesante passivo dell’andata al Granillo. Non ci sarà il solito esodo amaranto, per via della trasferta vietata ai tifosi residenti a Reggio Calabria, ma dalla parte di casa sono invece attesi grandi numeri. Sono quasi 10 mila i tagliandi staccati a questa sera, come comunica il club siciliano sui propri canali social. A questi numeri vanno aggiunti gli oltre 11 mila abbonati, per un totale di circa 20 mila presenti per ora. E ancora manca un giorno e mezzo.