Palermo-Reggina, Taibi: “persa partita stupida, ultimamente troppi errori nostri”

5 Febbraio 2023 19:36

“E’ colpa nostra, per i gol presi. Strelec è appena arrivato, non era semplice, si è buttato lì da attaccante. La cosa negativa è che abbiamo perso una partita stupida. Sapevamo che le avversarie, anche lì in basso, daranno battaglia, ma ora pensiamo a sabato e a fare meno errori possibili, perché stiamo perdendo per errori nostri. La squadra ha sempre giocato, ha sempre fatto la partita, la differenza è che all’andata questi errori non li facevamo o li limitavamo”. Così il ds amaranto Massimo Taibi a Radio Febea al termine di Palermo-Reggina.