Palermo-Reggina 0-0: finisce il primo tempo | LIVE

5 Febbraio 2023 16:54

Rosanero contro amaranto, massima rappresentante del calcio siciliano contro massima rappresentante del calcio calabrese, Corini contro Inzaghi, City Group contro Saladini, Brunori contro Inzaghi. Oggi, allo stadio “Renzo Barbera”, c’è anche, anzi soprattutto, questo. E’ Palermo-Reggina, classica del Sud e anche grande classica degli anni Duemila in Serie A. La squadra di casa non perde da un po’, si è rilanciata e rinforzata sul mercato, mentre quella di Inzaghi proviene dallo scivolone di Bolzano, secondo nelle ultime tre gare, ma non ha perso le certezze e soprattutto la sua natura tattica. Oggi StrettoWeb segue la sfida con tutti i consueti aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, commento, tabellino e contenuti post gara.

Palermo-Reggina, cronaca testuale live

45′ – Niente recupero, il primo tempo di Palermo-Reggina si chiude sullo 0-0. Tanta intensità e occasioni soprattutto nella prima fase.

37′ – Rispetto alla prima fase, meno occasioni in questa seconda parte. Il Palermo ha un po’ abbassato i ritmi e la Reggina gli ha preso le misure.

30′ – Il Palermo prova a tenere la linea alta, sta correndo molto. La Reggina al solito si appoggia a Menez e prova ad allargarsi con le due ali.

20′ – Risponde la Reggina. Azione insistita, Menez per Majer, poi Canotto che conclude alto. Bella partita.

19′ – Sfiora l’1-0 il Palermo. Punizione ben calciata da Valente, che scavalca la barriera e rasenta la traversa.

17′ – Rischia la Reggina: tiro da fuori, Contini respinge. Fallo di Majer, che rischia il secondo giallo, ma l’arbitro lo grazia.

8 – Rivas serve Canotto dall’altra parte, l’ex Frosinone prova al volo, palla fuori. La Reggina comincia a farsi vedere.

3′ – Primo giallo dopo tre minuti: ammonito Majer, costretto al fallo.

1′ – Si parte: comincia Palermo-Reggina!

Palermo-Reggina, le formazioni ufficiali

Inzaghi si affida all’usato sicuro e torna all’antico, con Menez falso nove e Rivas a sinistra. In panchina le due punte Gori e Strelec. I nuovi arrivati cominciano dalla panchina, anche Terranova, in ballottaggio con Cionek (preferito quest’ultimo) fino all’ultimo. A rilevare lo squalificato Fabbian è invece Liotti, che si piazza sul centrosinistra, con Majer mezz’ala dall’altro lato.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Saric, Damiani, Segre; Valente, Brunori, Di Mariano. In panchina: Grotta, Massolo, Jensen, Orihuela, Tutino, Broh, Buttaro, Verre, Soleri, Aurelio. Allenatore: Eugenio Corini.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Liotti; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Colombi, Aglietti, Bouah, Loiacono, Terranova, Bondo, Lombardi, Cicerelli, Gori, Strelec. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Marco Trinchieri di Milano. IV ufficiale: Kevin Bonacina di Bergamo. VAR: Daniele Doveri di Roma 1. A-VAR: Giovanni Baccini di Conegliano.