Palermo-Reggina, i convocati di Inzaghi e le possibili scelte: assenze importanti e qualche ballottaggio

4 Febbraio 2023 19:38

Sono appena stati diramati i convocati di mister Pippo Inzaghi per il match di domani tra Palermo e Reggina. Rientrano Majer e Cionek, quest’ultimo però fuori per tutta la settimana dopo la morte del padre. Assenze pesanti a centrocampo: oltre allo squalificato Fabbian si aggiunge infatti anche Hernani, che non ce la fa. Già out Ricci e Camporese. Ci sono invece tutti e tre i nuovi.

Scelte quasi obbligate, in fatto di formazione, quantomeno in difesa e in mezzo. In conferenza il mister ha ammesso che ad affiancare Gagliolo sarà uno tra Cionek e Terranova, mentre a centrocampo la scelta è tra Liotti e Lombardi insieme a Crisetig e Majer. Difficile che Bondo possa già esordire dal primo minuto. Nel caso in cui venisse scelto Liotti, giocherebbe come mezz’ala sinistra, con lo sloveno a destra, ma è anche da ricordare che quest’anno Majer è stato utilizzato solo da mezz’ala sinistra quelle poche volte che non ha fatto il play. Per questo è aperto il ballottaggio col giovane con Lombardi. Davanti, in caso di ritorno di Menez in mezzo, Rivas e Canotto saranno ai lati. Con il francese largo a sinistra, invece, di nuovo Gori titolare. Anche in questo caso, infatti, difficile che Strelec possa essere utilizzato dall’inizio a pochi giorni dal suo arrivo. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Menez, Rivas, Strelec

Indisponibili: Camporese, Fabbian, Galabinov, Hernani, Obi, Ricci.