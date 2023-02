Palermo-Reggina 2-1, le pagelle di StrettoWeb: disastro Gagliolo, inspiegabile appannamento dopo il pari

5 Febbraio 2023 19:02

La Reggina si lecca ancora le ferite, per la terza volta nelle ultime quattro gare. Un’altra sconfitta, a Palermo, nell’andamento molto simile a quella di Bolzano. Vantaggio dei padroni di casa, pari amaranto, poi avversario di nuovo avanti. Dopo l’1-1, inspiegabile appannamento degli uomini di Inzaghi, che avevano l’inerzia dalla loro e che non ne hanno approfittato, dando coraggio ai ragazzi di Corini. Ancora una volta, la voglia di vincerla successiva al pari ha giocato brutti scherzi. Malissimo Gagliolo, autore dei due falli da rigore e di una manata a gioco fermo francamente difficile da interpretare.

E’ chiaro che si sia persa un po’ di lucidità rispetto all’avvio. A questo si uniscano palesi errori arbitrali e degli avversari, soprattutto le ultime due, Sudtirol e Palermo, che non sono quelli di settembre. Di seguito le nostre pagelle.

Contini 6 – Non può nulla sui due gol, para il “rigoraccio” di Tutino e in generale non compie altri interventi.

Pierozzi 6 – Il “meno peggio” della retroguardia: è quello che sbaglia meno e si propone di più.

Cionek 5.5 – Non nelle sue condizioni migliori, dopo la triste settimana vissuta a causa del lutto familiare. Tuttavia, prova a commettere meno errori possibili. Più volte faccia a faccia con Brunori, mostra molto nervosismo.

Gagliolo 3.5 – Prestazione disastrosa. Dispiace. Dopo un ottimo girone d’andata, già da qualche settimana mostra qualche segno di cedimento. E’ legato alla mancanza di lucidità di cui sopra. Atterra Brunori sull’1-0, sbaglia il passaggio in occasione del 2-1 su cui Soleri gli svetta più in alto e, come se non bastasse, rifila un’inspiegabile manata all’avversario.

Di Chiara 5 – Anche per lui poca lucidità. Dopo Bolzano, pure oggi tanti pericoli arrivano dal suo lato, così come il gol del 2-1.

Majer 5.5 – Si prende un giallo dopo tre minuti. E lo condiziona. Rischia più volte e viene graziato. Poi l’arbitro si inventa una seconda ammonizione e lo butta fuori.

Crisetig 5.5 – Prova a mettere ordine, ma non riesce mai ad accelerare, anche per via della disposizione in campo degli avversari.

Liotti 5.5 – Sbaglia molto in fase di appoggio, ma è tra i più pericolosi quando c’è da creare qualcosa.

Canotto 5.5 – Così così. Nel primo tempo è tra i più pericolosi, ma sbaglia anche tanto in fase conclusiva.

Ménez 5.5 – Prova ad accendersi, dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa, ma non trova grande complicità nei compagni oggi.

Rivas 6 – Si sposta a destra dopo l’ingresso di Cicirelli e mette dentro il pallone dell’1-1.

All. Inzaghi 5 – La Reggina è meno lucida e su questo non ha molte colpe, considerando le vicende estive e tutto quello che sappiamo e che lui ha più volte predicato. Fa riflettere l’atteggiamento dopo il pari. L’1-1 avrebbe dovuto rinvigorire i suoi, ma si sbilancia eccessivamente alla ricerca della vittoria e la troppa foga lo frega, come a Bolzano e in altre situazioni. C’è da ricompattarsi e resettare. E’ un momento no.

dal 59 Cicerelli 6 – Buono ingresso, parte a sinistra ma poi si sposta a destra.

dal 59′ Strelec 6 – Deve ancora entrare appieno nei meccanismi e nei movimenti, spesso non si capisce coi compagni, ma ha il merito di buttarsi dentro e di propiziare l’autorete del momentaneo 1-1.

dall’80’ Gori s.v.

dall’84’ Bouah s.v.