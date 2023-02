Palermo, Corini: “Reggina grande squadra, ma noi siamo cresciuti tanto”

5 Febbraio 2023 19:46

“La Reggina ha dimostrato di essere una grande squadra. È stata una partita intensa, nel primo tempo potevamo fare meglio in fase offensiva. La squadra era un po’ frenetica, sentivamo il peso della gara. Nella ripresa abbiamo approcciato bene. È stata una prestazione fatta bene: peccato prendere il gol del pari. Non siamo arretrati, abbiamo aggredito alti”. Così Eugenio Corini in conferenza stampa al termine di Palermo-Reggina.

“Questa Serie B è come la borsa – continua il tecnico – è molto ‘volatile’. Abbiamo dimostrato una crescita importante e un grande spirito. Ho la consapevolezza che basta poco per modificare questa inerzia, per questo tengo sempre alta l’attenzione. Il mercato ha alzato il livello, sono contento di come sono entrati i nuovi arrivati”.