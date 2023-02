Da Padre Pio al Carnevale, Sant’Eufemia d’Aspromonte rinasce e torna a popolarsi | FOTO

20 Febbraio 2023 11:16

Gli ultimi tre anni per Sant’Eufemia d’Aspromonte sono stati tra i più duri mai vissuti dalla comunità, secondi solo allo sconvolgimento portato dal terremoto del 1908. Oltre alla pandemia, le vicende e gli errori giudiziari che fino allo scorso venerdì 17 febbraio hanno tenuto con il fiato sospeso gli eufemiesi avevano gettato il comune preaspromontano in una sorta di limbo dal quale si è fatta molta fatica ad uscire, e ancora ci sarà molto da fare. Ma la luce in fondo al tunnel, finalmente, si è vista. E l’ultimo fine settimana ha sugellato questa ritrovata ‘libertà’ e soprattutto la ritrovata voglia di porre le basi per un futuro si sviluppo e di rinascita territoriale.

Venerdì 17 è stata una giornata ‘di passione’ per la comunità eufemiese: con l’arrivo delle reliquie di San Pio si è dato il via a tre giorni di eventi religiosi organizzati dalle Parrocchie “Sant’Eufemia V.M.” e “Maria SS.ma delle Grazie”, insieme all’associazione “Amici di San Pio”. Sono stati tre giorni in cui la fede, la riflessione e la preghiera hanno intriso ogni angolo di Sant’Eufemia, rendendo memorabile un periodo che nel paese sarà ricordato sicuramente molto a lungo. L’accoglienza delle reliquie si è svolta in piazza Giorgio La Pira, alla presenza del sindaco, prof. Pietro Violi, del parroco, Don Marco, con Fra Daniele Motta da Pietralcina, Giovanni Mozzillo, presidente dell’Associazione San Pio di San Giovanni Rotondo e Giuseppe Napoli, presidente dell’Associazione San Pio di Sant’Eufemia d’Aspromonte.

E dopo la preghiera nella giornata di ieri, domenica 19, è stata la volta del gioco, della spensieratezza e del divertimento, con il Carnevale Eufemiese organizzato da alcune associazioni locali e dal Comune. Dalle 15:00 in piazza Matteotti grandi e piccini hanno potuto vivere momenti di gioia e di festa, con la piazza principale del paese animata dai giovani delle associazioni, tra le quali l’ultima nata, Thàleia. Palpabile, tra i cittadini presenti in piazza Matteotti, la gioia della comunità in festa come non si vedeva da tempo. Tutte le foto degli eventi degli ultimi giorni sono visibili nella gallery fotografica in alto a corredo dell’articolo.