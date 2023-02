L’Ordine degli Ingegneri di Messina organizza il corso “Verifica ed analisi strutturale in zona sismica – Aggiornamento NTC 2018”

16 Febbraio 2023 11:26

L‘Ordine Ingegneri di Messina in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina e il Centro Studi e Formazione organizza il corso della durata di 12 ore in modalità FAD (attraverso la piattaforma GoToMeeting) e/o in presenza “Verifica ed analisi strutturale in zona sismica – Aggiornamento NTC 2018“.

Il corso mira ad aggiornare i professionisti nell’ambito della valutazione della sicurezza di strutture ed infrastrutture esistenti. Partendo da un esame del quadro normativo passato, si illustreranno i principi e i metodi di analisi strutturale (lineari e non lineari) contemplati dalle normative tecniche vigenti, approfondendo la diagnostica, il monitoraggio e la progettazione delle possibili strategie di intervento per le strutture ed infrastrutture esistenti.