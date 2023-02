L’Onorevole calabrese Loizzo incontra Gravina: “impegno contro violenza e cori razziali negli stadi”

3 Febbraio 2023 10:54

“L’On. Simona Loizzo ha incontrato oggi il Presidente Gabriele Gravina presso la sede della FIGC a Roma. Oggetto dell’incontro sono stati la condivisione della necessità di un piano nazionale per l’ammodernamento degli impianti sportivi nel nostro Paese e lo studio di nuovi provvedimenti legislativi che agevolino l’uso della tecnologia negli stadi per contrastare la diffusione di cori di discriminazione razziale e territoriale”. E’ quanto si legge in una nota dello stesso Onorevole, che poi illustra più nel dettaglio i temi affrontati nell’incontro.

“Sull’argomento – spiega Loizzo – il Presidente Gravina ha ribadito la disponibilità della Federazione a studiare, di concerto con il Governo e il Parlamento, quanto si ritiene necessario per rendere gli stadi italiani sempre più luoghi di accoglienza e di sano divertimento e ha illustrato tutte le normative federali che hanno fatto registrare negli ultimi anni una drastica riduzione di fenomeni di questo tipo. L’utilizzo della tecnologia, infatti, è stato uno dei temi affrontati anche del summit tenuto tre settimane fa al Ministero dell’Interno convocato dal Ministro Matteo Piantedosi, alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi e il capo della Polizia Lamberto Giannini. L’Onorevole Loizzo, anche in virtù del suo ruolo in Commissione Cultura e Sport della Camera dei Deputati, si è detta disponibile a intraprendere un percorso condiviso, anche sulle proposte già avanzate a livello governativo. Prossimamente l’on Loizzo reincontrerà il Presidente della Figc insieme ai colleghi della commissione cultura Cangiano, Sasso, Miele per approfondire le tematiche inerenti il rapporto tra calcio e prevenzione della violenza“, si chiude la nota.