Offese Majorino, Loizzo ai calabresi in Lombardia: “motivo in più per votare Lega e Fontana”

9 Febbraio 2023 11:45

Sono arrivate le scuse, da parte di Pierfrancesco Majorino, ma le affermazioni di ieri contro la Calabria restano gravi e continuano a far discutere. Sono stati diversi gli interventi, in primis del Governatore Occhiuto, che tuttavia ha accettato la retromarcia del candidato del Pd alla Regionali in Lombardia. L’Onorevole Simona Loizzo, invece, non è dello stesso parere e per questo si rivolge ai calabresi residenti in Lombardia relativamente a chi votare alle elezioni: “ai miei corregionali che vivono in Lombardia chiedo di votare Lega e Fontana anche per dare un bel segnale al signor Maiorino”, ha detto.

“Basterebbe citare il buongoverno di questi anni – dice Loizzo – per dare ancora fiducia a un progetto politico e amministrativo ambizioso ma le assurde dichiarazioni di ieri di Majorino sulla Calabria rendono ancora più forte la necessità di ribadire il gemellaggio virtuale tra le due regioni. Bene ha fatto Roberto Occhiuto a denunciare parole vuote e offensive – continua Loizzo – pronunciate senza un minimo di razionalità. L’Italia è unica e far risaltare differenze che pure ci sono e che sono frutto di tante considerazioni è infantile. Votiamo Lega – conclude Loizzo – da calabresi che non perdono mai la fierezza di esserlo e, soprattutto, da figli di una stessa patria”