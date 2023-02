Calabria: offerta di lavoro per direttore del Museo di Soriano per poche centinaia di euro

17 Febbraio 2023 12:20

500 euro al mese pe il direttore del Polo Museale di Soriano Calabro. E’ quanto si legge in un bando che ha destato enormi polemiche in tutta Italia per lo stipendio alquanto basso. La selezione prevede la laurea magistrale come requisito base e punti in più per titoli di specializzazione e dottorato con un affidamento per tre anni prorogabili.

Il futuro direttore dovrà garantire la presenza almeno due giorni a settimana e durante aperture straordinarie ed eventi senza “dare luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto dall’incarico” come è scritto nel bando.