Obbligo di vaccino per i militari? La sentenza della Consulta smonta le costrizioni di questi anni

20 Febbraio 2023 15:59

Sono stati anni duri e difficili, quelli del Covid, per i militari, sul fronte vaccinazione e obbligo. Non per tutti, sia chiaro, ma per chi ha avuto il coraggio di denunciare una situazione fortemente delicata e chi li ha portati a un bivio: vaccinarsi e continuare a lavorare oppure rinunciare ed essere sospesi. Una sorte che, purtroppo, ha toccato altre categorie lavorative. Relativamente ai militari, però, la sentenza della della Corte Costituzionale ha smontato anni di costrizioni. “Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”, è quanto si legge nella sentenza, come riporta Adnkronos.