Disponibile il nuovo numero di “Forza Reggina”: “le ricette non sono immutabili” | PFD

10 Febbraio 2023 13:42

E’ disponibile e online il nuovo numero di “Forza Reggina”, periodico di sport il cui argomento principale è la squadra amaranto. Il nuovo download è disponibile a colori su StrettoWeb e in tutte le edicole, dalla vigilia di Reggina-Pisa, match in cui gli amaranto tornano al Granillo a distanza di tre settimane. Serve ritrovare la vittoria dopo le due sconfitte con Sudtirol e Palermo. “Le ricette non sono immutabili” è il titolo del numero scritto dal direttore Antonello Placanica. Di seguito il PDF.