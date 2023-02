Nuovi interventi per il comune di Tripi

23 Febbraio 2023 09:59

Continuano con grande tenacia e prontezza gli interventi del Comune di Tripi per la messa in sicurezza del territorio e dei suoi cittadini. Valorizzazione e sicurezza sono, infatti, due delle parole chiave che l’attuale amministrazione comunale ha perseguito negli ultimi mesi, oltre a essere due tematiche centrali anche negli interventi realizzati con i fondi messi a disposizione dalle istituzioni. Un’altra importante conquista è arrivata in seguito al Decreto ministeriale 41 tramite cui la Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico ha predisposto un finanziamento di 3.837.268 € per la messa in sicurezza, definitiva, del costone del Monte Castello quartiere San Giuseppe. I fondi, che la Regione Siciliana ha messo a disposizione per il contrasto del dissesto idrogeologico, permetteranno di intervenire quindi su un’area particolarmente sensibile e in costante rischio frana che, nel corso degli anni, ha impensierito a causa della sua pericolosità soprattutto nei momenti di maltempo e forti piogge tutti i cittadini tripensi. Grazie al finanziamento, voluto fortemente dall’amministrazione comunale, si potrà quindi intervenire per mettere in sicurezza la zona nel giro di pochi mesi: la consegna dei lavori è infatti prevista entro quattro mesi e si prevede che l’intervento possa avere una durata complessiva di circa 13 mesi, evitando così ulteriori pericoli in un’area che preoccupa e spaventa i tripensi da decenni.

“Sono davvero contento di questo nuovo traguardo raggiunto che considero tra i più importanti, al pari della bonifica della discarica orfana di Formaggiara, del nostro mandato politico – spiega il sindaco di Tripi Michele Lemmo -. Sappiamo quanto fosse pericolosa la situazione e non solo non l’abbiamo mai sottovalutata sin dall’alluvione del 2020, ma con vigore abbiamo voluto portarla sotto gli occhi delle istituzioni, dal momento che la sicurezza e l’incolumità dei nostri cittadini è sicuramente una delle priorità assolute di un sano percorso amministrativo. Siamo certi dell’importanza che avrà questo intervento e cercheremo di spingere affinché le operazioni di consegna lavori e il successivo intervento siano più celeri possibili. Un ringraziamento va rivolto ai nostri tecnici e a quelli della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana che, con grande professionalità, senso del dovere e abilmente coordinati dal Dottor Croce, soggetto attuatore, non hanno lesinato energie per ottenere quello che presto sarà realtà. Continuiamo a lavorare per rendere Tripi un paese sempre più sicuro e godibile per tutti e questo è solo un altro, ulteriore passo verso questo obiettivo”.