La Superlega è tornata! L’annuncio: i 10 punti di una competizione che rivoluzionerà il calcio europeo

9 Febbraio 2023 12:29

Non è stata spazzata via definitivamente, la Superlega. Lo si sapeva, lo si era intuito. Tante polemiche, nella Primavera del 2021, con l’uscita di scena di alcune big, ma anche la sensazione che non sarebbe terminato tutto in quel modo. Real Madrid, Barcellona e Juventus ci sono ancora dentro e c’è attesa affinché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronunci nelle prossime settimane per decidere se Uefa e Fifa abusino della loro posizione dominante come organizzatori di competizioni internazionali. E intanto la A22 Sportsmanagent, la società che promuove la Superlega, ha stilato un decalogo, pubblicato oggi da El Pais, che pone le basi su cui lavorare per ridefinire il proprio progetto. C’è più apertura, ci sono diverse modifiche, c’è un progetto che vuole rivoluzionare il calcio europeo non rimanendo però dentro il suo circuito chiuso, così come si era pensato alla competizione inizialmente. Protagonisti sono sempre i migliori club dei principali campionati europei, ma prevarrà il merito sportivo. Real, Barça e Juve hanno contattato più di 50 club europei con l’obiettivo di creare un grande campionato a cui partecipino tra le 60 e le 80 squadre divise in gironi. In pratica, un grandissimo torneo europeo che andrebbe a sostituire la Champions League.

Bernd Reichart ha stilato i “dieci principi per un campionato europeo di calcio” che sostituisca la Champions. Ci sono dentro l’apertura a tutti del torneo, l’impegno e il rispetto nei confronti dei campionati nazionali, il miglioramento della sostenibilità finanziaria dei club partecipanti e la maggiore attenzione alla cura della competizione e dei giocatori che vi partecipano per renderla più attraente per il pubblico giovane. “Lo scorso ottobre abbiamo avviato un processo aperto di dialogo sul futuro del calcio europeo – ha detto al quotidiano spagnolo Reichart – Da allora abbiamo parlato con quasi 50 club e altri attori del settore e la conclusione condivisa da quasi tutti è che le fondamenta su cui è costruito il calcio europeo sono seriamente minacciate. È giunto il momento di apportare modifiche”.

I 10 punti su cui si baserà la nuova Superlega