“Non si affittano case ai meridionali”: scoppia il caso a Torino, la vittima è un reggino

17 Febbraio 2023 10:44

Ogni tanto rispunta fuori. E’ il 2023? Sì, è il 2023, ma non ci si deve mai meravigliare. Stiamo parlando del “non si affittano case ai meridionali”. E’ successo a Carmagnola, nel Torinese, e protagonista è un reggino, un sidernese per la precisione, 20enne fidanzato con una piemontese. Come si legge su Gazzetta del Sud, il padrone di casa affitta solo a chi ha il posto fisso, a chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Soprattutto se meridionale, appunto. I due ragazzi, che presto saranno genitori, lavorano insieme in un ristorante, dove si sono conosciuti.

“È grave che nel 2023 riemergano tristi casi del passato. A Carmagnola, nel torinese, una coppia di giovani meridionali, lui calabrese, si è vista negare una casa in fitto per la ‘colpa’ di essere meridionali”. Lo afferma l’Onorevole Alfredo Antoniozzi, vice Presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. “La vicenda è stata resa nota oggi da Gazzetta del Sud – dice Antoniozzi – e ci riporta indietro di diversi decenni. Perplime fortemente che si registrino casi di profonda ignoranza – aggiunge Antoniozzi – che ritenevamo appartenere al passato. Sarebbe importante che il sindaco di Carmagnola intervenisse per trovare una soluzione in favore di questi due giovani e ribadire che le manifestazioni neglette sono casi singoli. L’Italia è una – conclude Antoniozzi – e la Calabria e il meridione hanno contribuito a fare grandi regioni come il Piemonte con il loro duro lavoro e la loro onestà”.