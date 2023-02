Nominato il nuovo Garante della Persona disabile a Siderno

13 Febbraio 2023 11:46

All’esito dell’Avviso Pubblico di presentazione delle candidature pubblicato in data 02/12/2022, voluto fortemente dall’Assessore alle Politiche sociali, Salvatore Pellegrino, con Decreto sindacale n. 2 del 06.02.2023, il Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, ha nominato l’avv. Emma Serafino quale “Garante della Persona Disabile” presso il Comune di Siderno per il triennio 2023/2025. Un ruolo di grande responsabilità e impegno, quello di farsi portatore e promotore delle istanze delle persone con disabilità, che lo vedrà protagonista grazie alla sua indiscussa professionalità e preparazione. Il Garante sarà una figura di tutela e di garanzia rispetto a situazioni discriminatorie al cui operato verrà data la massima considerazione. Partendo dalla consapevolezza delle problematiche esistenti sul territorio, l’obiettivo è lavorare di concerto con l’Amministrazione Comunale e con gli uffici competenti per affermare una nuova concezione di disabilità, abbattendo i limiti esistenti e garantendo a tutti le stesse opportunità, indipendentemente dalla propria condizione.

Il Garante della Persona Disabile saprà sicuramente dare un contributo sostanziale a tutte le nostre politiche di inclusione. “Con questa nomina – afferma l’ Assessore, Salvatore Pellegrino – il Comune di Siderno non solo si allinea alle politiche nazionali ed europee, ma si appresta ad affrontare le sfide del futuro con uno strumento in più per abolire ogni sorta di discriminazione sociale”. “Mi preme ringraziare – continua l’Assessore – Giuseppe Congiusta, Garante uscente, per il grande lavoro svolto grazie alle sue particolari competenze nella materia della disabilità, nonché per la sua capacità di sapere correttamente interpretare il ruolo di super partes che è stata chiamata a svolgere, in piena autonomia ed indipendenza”.