Calabria, Denis Nesci contro Majorino: “è ignorante”

8 Febbraio 2023 15:02

“L’On. Majorino si è dimostrato un ignorante politico, poiché evidentemente ignora quanto la Calabria sia una regione laboriosa, ricca di eccellenze, di storia e di esempi positivi”. Questa la presa di posizione dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Deni Nesci in seguito alle parole dell’On. Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, che in una trasmissione tv ha dichiarato “La Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone sul territorio impegnate in progetti sociali, culturali”.

“Una superficiale e surreale posizione di un personaggio politico lontano dalla realtà, che offende con becera leggerezza una grande comunità, le cui grandi professionalità ricoprono ruoli di primo piano nel panorama nazionale e non solo. E’ questa pochezza di stile, di contenuti e di rispetto ciò che mette in campo il centrosinistra; pertanto rivolgo un appello a tutti gli elettori ‘calabresi’ in Lombardia: votate per il centrodestra e per Fratelli d’Italia, per assicurare un futuro di buon governo alla vostra regione ma nel rispetto di tutte le identità e le specificità che compongono la nostra splendida Patria”, conclude Nesci.