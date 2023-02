‘Ndrangheta: maxi blitz in corso nel Crotonese, 31 arresti

16 Febbraio 2023 07:42

Vasta operazione antimafia in corso nel Crotonese, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone: smantellato il sodalizio criminale denominato Locale di Cirò. Circa 150 militari stanno eseguendo un provvedimento di custodia cautelare (carcere per 26 persone e arresti domiciliari per 5), emesso dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di 31 persone.

I reati contestati, a vario titolo, sono associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di armi e di sostanze esplodenti, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso.

Gli indagati sono stati rintracciati a Cirò Marina, Cirò, Umbriatico, Nova Siri (Matera) e Trieste.