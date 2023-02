‘Ndrangheta, il capo della Dna Melillo e il procuratore di Milano Viola a Reggio Calabria da Bombardieri

15 Febbraio 2023 21:38

“Devo ringraziare il procuratore nazionale Melillo e il collega procuratore Viola per la presenza a Reggio Calabria che testimonia ancora una volta l’importanza del coordinamento“. A dirlo il procuratore capo di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri in occasione della visita, in riva allo Stretto, del capo della Dna Giovanni Melillo e del procuratore di Milano Marcello Viola.

“Ringrazio il procuratore Melillo anche per la linea che sta imprimendo all’azione di coordinamento con una serie di riunioni. – ha aggiunto Bombardieri – Noi siamo sempre convocati a Roma proprio in ragione di questo coordinamento che è fondamentale. Lavoriamo con Milano costantemente e in tante indagini. Lo avete visto e lo vedrete proprio perché questa dimensione nazionale e sovranazionale della ‘ndrangheta è ben nota a noi, a loro ed è ben nota a tanti. L’operazione che oggi ha fatto la procura di Milano in coordinamento con la procura di Reggio Calabria e con la Procura di Monaco è la testimonianza di un lavoro coordinato di investigazione tra diverse polizie giudiziarie che ha portato a ottimi risultati e che incide sul profilo economico degli interessi della criminalità. Interessi che noi vogliamo aggredire sempre di più sotto il profilo penale e sotto il profilo della prevenzione“. “Noi – ha concluso il procuratore di Reggio Calabria – siamo a disposizione degli altri uffici perché non siamo gelosi del nostro lavoro, anzi riteniamo che sia fondamentale lavorare insieme perché questo accresce la forza dell’investigazione e l’impatto che si può avere nel contrasto alla criminalità organizzata“.