La ‘ndrangheta e gli interessi sulla birra di Bobo Vieri: “pressioni per la vendita su Reggio Calabria”

13 Febbraio 2023 13:43

La ‘ndrangheta aveva messo le mani sulla birra di Bobo Vieri. Per capirci meglio, secondo un articolo de Il Fatto Quotidiano, la malavita calabrese, per il tramite di ultras dell’Inter, voleva avvicinarsi alla produzione nel territorio della “Bombeer”, birra creata e lanciata dall’ex attaccante Vieri, ora anche imprenditore. “Poi c’è quella di Vieri, la birra”. “Già, quello mi interessa, sì mi interessa”. A parlare, nell’intercettazione raccolta dal noto giornale, sono il boss Vincenzo Facchineri e il fratello. La cosca Facchineri, originaria di Cittanova ma molto “attiva” a Milano, voleva fare pressione sulla società di Vieri e sullo stesso calciatore, grazie anche agli agganci con la curva nerazzurra.

Si legge nell’annotazione della Squadra mobile, sempre come riporta Il Fatto Quotidiano: “La persona cui fa riferimento Facchineri disposta a far pressione sulla società delle bevande alcoliche per fargli avere un contratto di vendita esclusiva sulla città di Reggio Calabria e provincia, è stato identificato nel pluripregiudicato Vittorio Boiocchi, soggetto legato agli ambienti della tifoseria dell’Inter”. Vittorio Boiocchi che all’epoca era vivo ma che lo scorso ottobre è stato ucciso un’ora prima di Inter-Sampdoria. Lui era “l’amico della Curva” scelto per fare pressioni su produzione e vendita in Calabria della birra prodotta da Vieri. Da precisare che nell’indagine, dal nome “Cavalli di razza”, non è coinvolto l’ex calciatore.