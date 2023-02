Naufragio migranti, Klaus Davi: “basta santificare ONG, c’è un’industria del bene che fa solo del male”. Poi parole fantastiche per i calabresi

26 Febbraio 2023 21:04

“Attenzione a santificare le ONG è tutta questa industria del bene, ci sono numerose inchieste e anche sentenze del Tribunale di Catanzaro che ci raccontano il malaffare nella gestione dei centri di accoglienza come il CARA di Isola di Capo Rizzuto, dove oggi hanno portato i sopravvissuti del naufragio. Ci sono i trafficanti che da un lato gestiscono queste partenze in Paesi difficili, e poi qui ci sono le organizzazioni criminali pronte ad accaparrarsi il business della gestione di questo traffico di esseri umani. Piantedosi è una persona seria di cui ho molta stima ma questo è un problema troppo grande che l’Italia non può gestire da sola, il Governo deve pretendere un maggiore intervento dell’Europa e possibilmente deve chiederlo dopo un accordo comune con l’opposizione affinché l’Italia sia più forte in Europa, perché questo non è un problema di destra o di sinistra. E poi ci sono i calabresi, pescatori e gente per bene che si tuffa in mare per salvare questi disperati con una straordinaria solidarietà. È una terra fantastica di grande cuore e accoglienza”. Così Klaus Davi è intervenuto pochi minuti fa su Rete 4 nella trasmissione di Veronica Gentili, “Controcorrente”, che si sta occupando della tragedia di questa mattina a Steccato di Cutro.