“Nato con le ali”: domani spettacolo di beneficenza alla Scuola di Recitazione della Calabria

10 Febbraio 2023 19:04

“La Scuola di Recitazione della Calabria in collaborazione con l’Associazione Victoria e ART PLEXUS è lieta di invitarvi allo spettacolo teatrale “Nato con le ali”, tratto dalla vita, la filosofia e l’amore di Antoine de Saint-Exupèry. L’appuntamento è fissato per sabato 11 febbraio alle ore 17 presso il Teatro interno della sede della SRC“. Lo scrive in una nota la SRC, diretta da Walter Cordopatri.

Dopo lo spettacolo alla Scuola di Recitazione della Calabria, sita a Cittanova, Strada Provinciale 1, n°98, ci saranno degustazioni culinarie e musica tradicazionale ucraina. Costo del biglietto: € 6,00. “Il ricavato – precisa ancora la nota – sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di beni e medicine per la popolazione ucraina“. Per info: 3337903161 – 3711205781.